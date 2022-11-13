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    Полицейские раскрыли кражу КамАЗа, который увели прямо из ангара в Петергофе

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    Полицейские раскрыли кражу оранжевого КамАЗа, исчезнувшего из ангара в Петродворцовом районе Петербурга. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    В начале текущего месяца к правоохранителям обратился 39-летний адвокат, который рассказал о пропаже. По его словам, транспортное средство пропало из помещения в доме 11 по Суворовцеву переулку. Стоимость машины — 1,5 млн рублей.

    Спустя несколько дней после заявления силовики задержали 40-летнего подозреваемого у дома 23 на Выборгском шоссе. Позже в Ленобласти нашли его 37-летнего подельника, он также задержан. Возбуждено уголовное дело по четвёртой части 158-й статьи УК РФ («Кража»).

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