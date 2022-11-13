Российский фильм победил на кинофестивале в итальянском Палермо

Российский фильм взял главный приз на 44-м международном кинофестивале Efebo d`Oro в Палермо (Италия). Это картина Глеба Панфилова «Иван Денисович», снятая по рассказу Александра Солженицына, в международном прокате она называется «100 минут». Об этом 13 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов.



Фильм Панфилова в конкурсной программе фильмов, снятых по литературным произведениям, соревновался с шестью лентами режиссёров из разных стран, среди которым Пол Верховен и Фатих Акин.

