    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, с-з

    769мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.22eur61.54

    Российский фильм победил на кинофестивале в итальянском Палермо

    2193
    обсудить

    Российский фильм взял главный приз на 44-м международном кинофестивале Efebo d`Oro в Палермо (Италия). Это картина Глеба Панфилова «Иван Денисович», снятая по рассказу Александра Солженицына, в международном прокате она называется «100 минут». Об этом 13 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов.

    Фильм Панфилова в конкурсной программе фильмов, снятых по литературным произведениям, соревновался с шестью лентами режиссёров из разных стран, среди которым Пол Верховен и Фатих Акин.

    Панфилов для своего фильма дописал историю солдата Ивана Шухова. Главную роль сыграл Филипп Янковский. Съёмки завершились в мае 2019 года. На мировой премьере на 74-м кинофестивале в Локарно в августе 2021 года Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro 2021. Подробнее о фильме читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close