Фестиваль «Б’АRТ’О»: «Едят ли ведьмы своих внуков», «Разговор о летающих бобрах» и другие спектакли детей и для детей

С 14 по 17 ноября 2022 года в Театре юных зрителей им. А.А. Брянцева пройдет второй межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АRТ’О». 6+

Фестиваль видит своими основными задачами исследование поэзии и театра для детей, поэтому в фестивале присутствует непривычное для театральных смотров сочетание программ — спектакли детских театральных студий и лаборатория «ПЬесочница» с читками новых текстов современных драматургов, адресованных детской аудитории.

Читки трех лучших современных пьес, выбранных из десятков, присланных на конкурс со всей страны, пройдут с 14 по 16 ноября на новой сцене ТЮЗа. Откроется программа в понедельник пьесой Петра Вяткина «Едят ли ведьмы своих внуков», а во вторник и среду пройдут читки пьесы Андрея Бикетова «Разговор о летающих бобрах» и Екатерины Тимофеевой «Полина ищет па». Обсуждения пьес будут модерировать театроведы Ольга Каммари и Мария Сизова. Режиссёром-куратором читок станет актриса ТЮЗа Елизавета Прилепская, в читках участвуют артисты ТЮЗа им. А.А. Брянцева. Вход бесплатный, по предварительной записи.

Всего в программе фестиваля 15 спектаклей детских театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Тольятти, Рязани, Гатчины и Колпино по произведениям А. Барто, А. Пушкина, С. Маршака, Б. Ахмадулиной, Э. Успенского, К. Чуковского, А. Фета и других авторов. Среди участников — и театральные студии, и музыкальные школы, и религиозные творческие объединения.

Особое внимание в этом году обращено к поэзии — так, театр-студия «Горошины» покажет спектакль «Баллада о крыльях» по Роберту Рождественскому, а Детский драматический театр «Лукоморье» — поэтический спектакль «Между нами, девочками…», в основе которой тексты Барто и ряда других поэтесс и поэтов.

