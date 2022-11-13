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    Боевые действия на Украине

    Украинские беженцы получили в России более 11 млрд рублей

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    Российские власти выплатили беженцам, прибывшим с Донбасса и Украины, более 11 млрд рублей в качестве материальной помощи. Об этом 13 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    По последней информации, в Россию с этих территорий въехали 4,7 миллиона беженцев, в том числе 710 тысяч детей.

    «По решению правительства РФ беженцам выплачивается единовременная материальная помощь по 10 тыс. рублей на человека. На сегодняшний день в общей сложности выплачено более 11 млрд рублей», — сказал собеседник агентства.

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