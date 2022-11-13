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    Дорожный конфликт в Петербурге завершился стрельбой в БМВ. Подозреваемого искали по плану «Перехват»

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    Дорожный конфликт в Красногвардейском районе Петербурга обернулся стрельбой. Подозреваемым оказался местный житель, которому внимание правоохранителей не в новинку. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Накануне вечером к силовикам обратился 35-летний мужчина. По его словам, на перекрёстке Заневского и Новочеркасского проспектов водитель KIA выстрелил в окно его BMW, а затем сломал зеркало заднего вида и скрылся.

    Вскоре после сообщения был введён план «Перехват». Спустя чуть больше часа у дома 7 на Кубинской улице подозреваемого задержали по «горячим следам». 42-летний безработный горожанин ранее был неоднократно судим за разбои и кражи. У него изъяли аэрозольное устройство «Удар М-2» и два патрона.

    В отношении мужчины составили административный протокол по первой части статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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