Дорожный конфликт в Петербурге завершился стрельбой в БМВ. Подозреваемого искали по плану «Перехват»

Дорожный конфликт в Красногвардейском районе Петербурга обернулся стрельбой. Подозреваемым оказался местный житель, которому внимание правоохранителей не в новинку. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Накануне вечером к силовикам обратился 35-летний мужчина. По его словам, на перекрёстке Заневского и Новочеркасского проспектов водитель KIA выстрелил в окно его BMW, а затем сломал зеркало заднего вида и скрылся.



Вскоре после сообщения был введён план «Перехват». Спустя чуть больше часа у дома 7 на Кубинской улице подозреваемого задержали по «горячим следам». 42-летний безработный горожанин ранее был неоднократно судим за разбои и кражи. У него изъяли аэрозольное устройство «Удар М-2» и два патрона.

