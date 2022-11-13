Число заболевших ковидом за сутки в Петербурге заметно выросло

В Петербурге за минувшие сутки, по данным оперштаба на 13 ноября, выявили 391 новый случай заражения COVID-19. Это заметно больше, чем накануне (355), несмотря на то, что вчера была суббота, а в выходные многие коронавирусные показатели снижаются. Выросло и число смертей: 14 против 10 накануне.



Госпитализация ковидных больных в городе ожидаемо упала: 63 в субботу против 110 в пятницу. В целом по России госпитализация снизилась на 53,1% — в пятницу было 1 188 попавших в больницу, а в субботу — 557.

