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    COVID-19

    Число заболевших ковидом за сутки в Петербурге заметно выросло

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    В Петербурге за минувшие сутки, по данным оперштаба на 13 ноября, выявили 391 новый случай заражения COVID-19. Это заметно больше, чем накануне (355), несмотря на то, что вчера была суббота, а в выходные многие коронавирусные показатели снижаются. Выросло и число смертей: 14 против 10 накануне.

    Госпитализация ковидных больных в городе ожидаемо упала: 63 в субботу против 110 в пятницу. В целом по России госпитализация снизилась на 53,1% — в пятницу было 1 188 попавших в больницу, а в субботу — 557.

    В стране за минувшие сутки число выявленных случаев коронавируса также подросло: с 5 514 в пятницу до 5 364 в субботу. Подтверждено 60 летальных исходов (накануне — 62). Петербург на втором месте по заболеваемости после Москвы (854 новых заражения за сутки).

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