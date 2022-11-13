Призывы к экстремизму, взятка и даже хулиганство. За что Путин хочет лишать приобретённого гражданства

Поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, по которой могут лишить приобретённого российского гражданства, поступила в Госдуму, сообщает 13 ноября РИА Новости. Поправку внёс президент РФ Владимир Путин.



Поправка дополняет статьями УК список преступлений, указанных в 24-й статье законопроекта. Основанием для лишения приобретённого гражданства РФ могут стать следующие действия:

