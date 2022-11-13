Призывы к экстремизму, взятка и даже хулиганство. За что Путин хочет лишать приобретённого гражданства

Поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, по которой могут лишить приобретённого российского гражданства, поступила в Госдуму, сообщает 13 ноября РИА Новости. Поправку внёс президент РФ Владимир Путин.
Поправка дополняет статьями УК список преступлений, указанных в 24-й статье законопроекта. Основанием для лишения приобретённого гражданства РФ могут стать следующие действия:
- посягательство на жизнь государственного деятеля,
- публичный призыв к экстремизму,
- организация вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России,
- надругательство над государственным гербом и флагом,
- фейки об армии, ее дискредитация,
- участие в нежелательных организациях,
- вандализм,
- незаконное приобретение оружия,
- получение и дача взятки,
- вымогательство,
- истязания,
- похищение человека,
- разбой,
- грабеж,
- хулиганство.
В частности, в случае действий, создающих угрозу безопасности страны, лишить гражданства смогут независимо от времени совершения этих действий. А устанавливать их факт будет ФСБ.
Первое чтение законопроект прошёл 5 апреля. В изначальном варианте лишать гражданства предлагалось за тяжкие преступления против государства, террористическую деятельность, подделку документов и наркоторговлю. Ещё один вариант — добровольное желание гражданина.
Документ, кроме того, сокращает число требований к 20 с лишним категориям лиц при выдаче им российского гражданства. Глава государства получает расширенные полномочия, чтобы определять эти категории лиц.