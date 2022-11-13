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    Призывы к экстремизму, взятка и даже хулиганство. За что Путин хочет лишать приобретённого гражданства

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    Поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, по которой могут лишить приобретённого российского гражданства, поступила в Госдуму, сообщает 13 ноября РИА Новости. Поправку внёс президент РФ Владимир Путин.

    Поправка дополняет статьями УК список преступлений, указанных в 24-й статье законопроекта. Основанием для лишения приобретённого гражданства РФ могут стать следующие действия:

    • посягательство на жизнь государственного деятеля,
    • публичный призыв к экстремизму,
    • организация вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России,
    • надругательство над государственным гербом и флагом,
    • фейки об армии, ее дискредитация,
    • участие в нежелательных организациях,
    • вандализм,
    • незаконное приобретение оружия,
    • получение и дача взятки,
    • вымогательство,
    • истязания,
    • похищение человека,
    • разбой,
    • грабеж,
    • хулиганство.

    В частности, в случае действий, создающих угрозу безопасности страны, лишить гражданства смогут независимо от времени совершения этих действий. А устанавливать их факт будет ФСБ.

    Первое чтение законопроект прошёл 5 апреля. В изначальном варианте лишать гражданства предлагалось за тяжкие преступления против государства, террористическую деятельность, подделку документов и наркоторговлю. Ещё один вариант — добровольное желание гражданина.

    Документ, кроме того, сокращает число требований к 20 с лишним категориям лиц при выдаче им российского гражданства. Глава государства получает расширенные полномочия, чтобы определять эти категории лиц.

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