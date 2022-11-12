Иранец, вдохновивший Спилберга на создание фильма о застрявшем в аэропорту пассажире, умер в аэропорту Парижа

В парижском аэропорту Шарль-де-Голль умер иранский беженец Меран Карими Насери, чья история легла в основу фильма «Терминал» с Томом Хэнксом. Об этом 12 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации аэропорта.
Собеседник агентства уточнил, что мужчина умер в полдень в терминале, где жил последние несколько недель. Источник отметил, что Карими Насери мог свободно покидать аэропорт, поскольку имел статус беженца и вид на жительство во Франции. Якобы у него были психические проблемы, поэтому мужчина возвращался в аэропорт, считая, что у него что-то не так с документами. Во всяком случае, с деньгами у беженца все было в порядке благодаря гонорарам от фильма Стивена Спилберга.
В истории Карими Насери много пробелов. Известно, что с 1977 по 1981 год он пытался получить политическое убежище в разных странах. Наконец ему дали статус беженца в Бельгии, но через некоторое время мужчина решил переехать в Великобританию, куда отправился с пересадкой во Франции. В Париже с его документами что-то случилось — согласно разным версиям, их либо украли вместе с портфелем, либо Карими Насери сам отослал их в Бельгию. Так или иначе, в Лондон он прибыл без документов и был выслан во Францию, где жил в терминале аэропорта Шарль-де-Голль с 1988 по 2006 год.