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    Петербургские археологи закончили исследование взорванной Триумфальной арки в Сирии

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    Фото: пресс-служба Смольного
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    Учёные из Петербурга завершили полномасштабные раскопки Триумфальной арки (II-III вв. н.э.) – самого известного архитектурного сооружения древней Пальмиры (Сирия). Её фотографии знакомы многим россиянам по советскому учебнику «История Древнего мира».

    Работы проводились с весны 2022 года под руководством Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры (ИИМК РАН). Полученные данные помогут найти самые эффективные методы восстановления памятника. Результаты исследований представлены в Президентской библиотеке.

    Фото: пресс-служба Смольного
    Фото: пресс-служба Смольного
    Фото: пресс-служба Смольного
    Фото: пресс-служба Смольного
    Фото: пресс-служба Смольного
    Фото: пресс-служба Смольного
    Фото: пресс-служба Смольного
    Фото: пресс-служба Смольного
    Фото: пресс-служба Смольного
    ПоделитьсяПоделиться

    «Завершен один из важнейших этапов. Можно приступать к созданию проекта реставрации и восстановления. Мы – великая страна с богатым культурным наследием, а Петербург – Северная Пальмира. Карл Росси, создавая Арку Главного штаба, вдохновлялся великим творением зодчих из сирийской Пальмиры», - заявил 12 ноября губернатор Петербурга Александр Беглов.

    Осенью 2015 года Триумфальную арку в Пальмире взорвали террористы — часть элементов была утрачена безвозвратно, упал свод, полностью обрушился центральный пролёт, от боковых сохранились только крайние пилоны. Исследования петербургских и сирийских учёных позволили оценить состояние несущих конструкций, что в итоге сильно изменило первоначальное мнение о способах реставрации. Появилась возможность восстановить арку в исторически более достоверном виде, чем после реставраций XX века.

    Фото: пресс-служба Смольного

    Работы по восстановлению Триумфальной арки в Пальмире проводятся под эгидой Русского географического общества в рамках договора о сотрудничестве между ИИМК РАН и Департаментом музеев и древностей Сирии. Помощь специалистам оказывает Минобороны России, посольство РФ в Сирии, Национальный центр управления обороной РФ, группировка войск (сил) Российский Федерации в Сирии.

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