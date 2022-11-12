Петербургские археологи закончили исследование взорванной Триумфальной арки в Сирии

Работы проводились с весны 2022 года под руководством Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры (ИИМК РАН). Полученные данные помогут найти самые эффективные методы восстановления памятника. Результаты исследований представлены в Президентской библиотеке.

Учёные из Петербурга завершили полномасштабные раскопки Триумфальной арки (II-III вв. н.э.) – самого известного архитектурного сооружения древней Пальмиры (Сирия). Её фотографии знакомы многим россиянам по советскому учебнику «История Древнего мира».

«Завершен один из важнейших этапов. Можно приступать к созданию проекта реставрации и восстановления. Мы – великая страна с богатым культурным наследием, а Петербург – Северная Пальмира. Карл Росси, создавая Арку Главного штаба, вдохновлялся великим творением зодчих из сирийской Пальмиры», - заявил 12 ноября губернатор Петербурга Александр Беглов.



Осенью 2015 года Триумфальную арку в Пальмире взорвали террористы — часть элементов была утрачена безвозвратно, упал свод, полностью обрушился центральный пролёт, от боковых сохранились только крайние пилоны. Исследования петербургских и сирийских учёных позволили оценить состояние несущих конструкций, что в итоге сильно изменило первоначальное мнение о способах реставрации. Появилась возможность восстановить арку в исторически более достоверном виде, чем после реставраций XX века.

