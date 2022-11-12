В ДТП на «Сортавале» пострадали мужчина и женщина

Серьёзное ДТП произошло 12 ноября на автодороге А-121 «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области.
Как сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО, в районе посёлка Плодовое столкнулись «Рено» и «Лада». В отечественной машине пострадали два человека. По информации 47news, это 60-летний водитель и 47-летняя пассажирка.
«Спасатели поисково-спасательного отряда г. Приозерска оказали помощь пострадавшим и передали их сотрудникам скорой помощи, а также провели отключение АКБ автомобилей», — отмечается в сообщении.