Из Ленобласти пришло третье за день сообщение о погибшем на Украине

Власти Ленинградской области 12 ноября рассказали о гибели ещё одного местного жителя на Украине. Это третье такое сообщение за день.
Как передаёт 47news, пресс-служба губернатора и правительства подтвердила смерть Дмитрия Герасимова из граничащего с Петербургом Всеволожского района. Он отдал жизнь во время исполнения специальных задач.
«Разделяю боль тяжелейшей утраты с семьей Дмитрия Павловича Герасимова. Глубоко скорблю вместе с его близкими и друзьями», — выразил соболезнования губернатор Александр Дрозденко.
Двое других погибших — Николай Левко из того же Всеволожского района и Роман Амосов из Гатчинского района.
Специальная военная операция началась по указу президента РФ Путина 24 февраля.