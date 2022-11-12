Из Ленобласти пришло третье за день сообщение о погибшем на Украине

Власти Ленинградской области 12 ноября рассказали о гибели ещё одного местного жителя на Украине. Это третье такое сообщение за день.



Как передаёт 47news, пресс-служба губернатора и правительства подтвердила смерть Дмитрия Герасимова из граничащего с Петербургом Всеволожского района. Он отдал жизнь во время исполнения специальных задач.



«Разделяю боль тяжелейшей утраты с семьей Дмитрия Павловича Герасимова. Глубоко скорблю вместе с его близкими и друзьями», — выразил соболезнования губернатор Александр Дрозденко.

