Депардье остановит работу своей компании в России

Гражданин Российской Федерации и французский актер Жерар Депардье принял решение остановить работу своего продюсерского центра в России, заявил 12 ноября ТАСС друг и продюсер актера Арно Фрилли.



Он объяснил, что центр был создан для развития аудиовизуальных проектов. Но активной деятельности не ведет, а расходов требует даже во время простоя. Также друг Депардье сообщил о приостановке российско-французского фильма об эскадрилье «Нормандия — Неман». Ранее были анонсированы съемки в Калининградской области. Французская сторона вышла из проекта.



«Депардье не закрывает свой продюсерский центр. Мы создали эту структуру для проектов, которые в настоящее время отложены», — цитирует Фрилли РИА Новости.