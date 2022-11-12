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    Депардье остановит работу своей компании в России

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    Гражданин Российской Федерации и французский актер Жерар Депардье принял решение остановить работу своего продюсерского центра в России, заявил 12 ноября ТАСС друг и продюсер актера Арно Фрилли.

    Он объяснил, что центр был создан для развития аудиовизуальных проектов. Но активной деятельности не ведет, а расходов требует даже во время простоя. Также друг Депардье сообщил о приостановке российско-французского фильма об эскадрилье «Нормандия — Неман». Ранее были анонсированы съемки в Калининградской области. Французская сторона вышла из проекта.

    «Депардье не закрывает свой продюсерский центр. Мы создали эту структуру для проектов, которые в настоящее время отложены», — цитирует Фрилли РИА Новости.

    Жерар Депардье получил российское гражданство в январе 2013 года. Президент России Владимир Путин тогда объяснил решение о предоставлении актеру гражданства РФ его заслугами перед российской культурой. В сентябре прошлого года актер принял православие.

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