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    «Зенит» обыграл худшую команду чемпионата, забив два мяча

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    3 комментария

    Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 17 тура чемпионата России против «Торпедо». Встреча проходила 12 ноября в Москве.

    Петербургский клуб выиграл со счетом 2:0. Первый гол забил Малком на 70 минуте, второй — Клаудиньо на 81-й. Напомним, что «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице.

    Таким образом «Зенит» сохранил лидерство в чемпионате, набрав 42 очка.

    Следующим соперником сине-бело-голубых станет воронежский «Факел». Игра пройдет в рамках кубка России в Воронеже 16 ноября.

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    Комментарии 3

    pulspb12 Ноя 2022 в 18:34
    Ура!!!
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