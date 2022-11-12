«Зенит» обыграл худшую команду чемпионата, забив два мяча

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 17 тура чемпионата России против «Торпедо». Встреча проходила 12 ноября в Москве.
Петербургский клуб выиграл со счетом 2:0. Первый гол забил Малком на 70 минуте, второй — Клаудиньо на 81-й. Напомним, что «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице.
Таким образом «Зенит» сохранил лидерство в чемпионате, набрав 42 очка.
Следующим соперником сине-бело-голубых станет воронежский «Факел». Игра пройдет в рамках кубка России в Воронеже 16 ноября.