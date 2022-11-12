ДТП с автобусом на Невском объезжали по встречной полосе

ДТП с общественным транспортом на некоторое время затруднило движение на Невском проспекте в центре Петербурга.
Скопление машин заметила читательница «Фонтанки» Мария на участке Невского между улицами Марата и Пушкинской и предположила, что столкнулись автобус и троллейбус. «Объезжать их по встречке приходится», — отметила Мария.
Организатор перевозок пояснил «Фонтанке», что задели друг друга легковой автомобиль и автобус, отъезжавший от остановки. «Движение быстро восстановлено Пострадавших нет, обстоятельства происшествия уточняются», — отметили в пресс-службе.