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    ДТП с автобусом на Невском объезжали по встречной полосе

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    ДТП с общественным транспортом на некоторое время затруднило движение на Невском проспекте в центре Петербурга.

    Скопление машин заметила читательница «Фонтанки» Мария на участке Невского между улицами Марата и Пушкинской и предположила, что столкнулись автобус и троллейбус. «Объезжать их по встречке приходится», — отметила Мария.

    Организатор перевозок пояснил «Фонтанке», что задели друг друга легковой автомобиль и автобус, отъезжавший от остановки. «Движение быстро восстановлено Пострадавших нет, обстоятельства происшествия уточняются», — отметили в пресс-службе.

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