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    Малыш в одном подгузнике ушёл из кировского детсада, пока остальные спали

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    Сотрудники прокуратуры Кировской области проводят проверку после того, как нашли в Сети запись побега малыша из детсада.

    Как сообщает ведомство 12 ноября, из частного детского сада в Кирове ушёл ребёнок в одном подгузнике.

    «Данные события послужили основанием для проведения прокуратурой по поручению прокурора Кировской области Андрея Оборока проверки соблюдения законов об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — отмечается в сообщении.

    «Первый городской канал», на который ссылается прокуратура, рассказывает, что полуторагодовалый воспитанник детсада, расположенного на улице Чапаева, оказался за территорией во время тихого часа 10 ноября. Его заметили доставщик продуктов и местная жительница. Они забрали ребенка, отнесли в квартиру и тут же вызвали скорую помощь.

    По данным РИА Новости, это девочка. Сейчас её состояние не вызывает опасений у врачей — благодаря оперативным действиям прохожих.

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