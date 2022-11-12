Малыш в одном подгузнике ушёл из кировского детсада, пока остальные спали

Сотрудники прокуратуры Кировской области проводят проверку после того, как нашли в Сети запись побега малыша из детсада.
Как сообщает ведомство 12 ноября, из частного детского сада в Кирове ушёл ребёнок в одном подгузнике.
«Данные события послужили основанием для проведения прокуратурой по поручению прокурора Кировской области Андрея Оборока проверки соблюдения законов об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — отмечается в сообщении.
«Первый городской канал», на который ссылается прокуратура, рассказывает, что полуторагодовалый воспитанник детсада, расположенного на улице Чапаева, оказался за территорией во время тихого часа 10 ноября. Его заметили доставщик продуктов и местная жительница. Они забрали ребенка, отнесли в квартиру и тут же вызвали скорую помощь.
По данным РИА Новости, это девочка. Сейчас её состояние не вызывает опасений у врачей — благодаря оперативным действиям прохожих.