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    Миномёты обстреляли несколько белгородских сёл. Под удар попал газовый распределитель

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    Несколько сёл в Шебекинском городском округе Белгородской области 12 ноября попали под миномётный обстрел, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

    «Пострадавших нет, но есть попадание в газовый распределитель на окраине одного из сёл. Аварийные службы уже на месте. Для устранения последствий потребуется 2 часа. Подомовой обход территории продолжается», — рассказывает он.

    До Белгородской области снаряды долетают почти каждый день. Вчера обстреляли несколько сёл Белгородского района. Пострадавших нет, была повреждена подстанция. 7 ноября в городе Грайворон осколки разрушили трансформаторный блок, из-за чего частично пропало электричество в самом городе и соседнем селе, без света остались тысячи людей.

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