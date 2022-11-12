Миномёты обстреляли несколько белгородских сёл. Под удар попал газовый распределитель

Несколько сёл в Шебекинском городском округе Белгородской области 12 ноября попали под миномётный обстрел, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.



«Пострадавших нет, но есть попадание в газовый распределитель на окраине одного из сёл. Аварийные службы уже на месте. Для устранения последствий потребуется 2 часа. Подомовой обход территории продолжается», — рассказывает он.



До Белгородской области снаряды долетают почти каждый день. Вчера обстреляли несколько сёл Белгородского района. Пострадавших нет, была повреждена подстанция. 7 ноября в городе Грайворон осколки разрушили трансформаторный блок, из-за чего частично пропало электричество в самом городе и соседнем селе, без света остались тысячи людей.

