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    СКА проиграл в третий раз подряд, но остается лучшей командой КХЛ

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    Поражением для СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири». Встреча проходила 12 ноября в Новосибирске. Армейцы с Невы уступили со счетом 2:3 (0:1, 2:2, 0:0).

    Голы за СКА забили Никита Гусев (21 минута) и Дамир Жафяров (25). У «Сибири» отличились Михаил Чайковски (13), Владимир Бутузов (33 — в большинстве) и Валентин Пьянов (39).

    Для СКА это поражение стало третьим подряд. Ранее петербуржцы уступили во Владивостоке и в Хабаровске. Тем не менее СКА продолжает возглавлять турнирную таблицу, имея в своем активе 52 очка (25 побед, 5 поражений). У ближайших преследователей по 40 очков.

    Следующий матч армейцы проведут в Петербурге 15 ноября против минского «Динамо».

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