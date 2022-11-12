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    Памятник драматургу Александру Володину появился у его дома на Петроградской стороне

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    2 комментария
    Фото: кадр из видео пресс-службы Смольного
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    В Матвеевском саду на Петроградской стороне 12 ноября открылся памятник драматургу Александру Володину. Его создали скульпторы Борис Сергеев, Игорь Фролов, архитектор Александр Андреев по эскизу народного художника СССР скульптора Григория Ястребенецкого. Инициатором установки выступила районная администрация.

    Фото: кадр из видео пресс-службы Смольного
    Фото: кадр из видео пресс-службы Смольного
    Фото: кадр из видео пресс-службы Смольного
    Фото: кадр из видео пресс-службы Смольного
    Фото: кадр из видео пресс-службы Смольного
    ПоделитьсяПоделиться

    На Большой Пушкарской улице, где расположен сад, а теперь и памятник, драматург долгие годы жил и работал. Сквер, названный его именем, есть на Васильевском острове. Кроме того, в городе почти 20 лет проходит театральный фестиваль «Пять вечеров» имени Александра Володина.

    Фото: кадр из видео пресс-службы Смольного
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    «Александр Моисеевич был настоящим ленинградцем-петербуржцем. Не по рождению — по духу. По его сценариям сняты замечательные фильмы, которые знают и любят не только в нашей стране», — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

    Фото: кадр из видео пресс-службы Смольного
    Фото: кадр из видео пресс-службы Смольного

    Александр Володин родился в Минске в 1919 году. В годы Великой Отечественной войны сражался на фронте, а после победы начал работать на киностудиях «Леннаучфильм» и «Ленфильм». По его сценариям сняты фильмы «Звонят, откройте дверь», «Дочки-матери», «Осенний марафон», «Пять вечеров» и другие. Володин умер в 2001 году в Санкт-Петербурге.

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