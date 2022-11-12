Памятник драматургу Александру Володину появился у его дома на Петроградской стороне

В Матвеевском саду на Петроградской стороне 12 ноября открылся памятник драматургу Александру Володину. Его создали скульпторы Борис Сергеев, Игорь Фролов, архитектор Александр Андреев по эскизу народного художника СССР скульптора Григория Ястребенецкого. Инициатором установки выступила районная администрация.
На Большой Пушкарской улице, где расположен сад, а теперь и памятник, драматург долгие годы жил и работал. Сквер, названный его именем, есть на Васильевском острове. Кроме того, в городе почти 20 лет проходит театральный фестиваль «Пять вечеров» имени Александра Володина.
«Александр Моисеевич был настоящим ленинградцем-петербуржцем. Не по рождению — по духу. По его сценариям сняты замечательные фильмы, которые знают и любят не только в нашей стране», — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.