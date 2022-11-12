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    Студент задержан в Петербурге. Он придумывал для стариков ДТП

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    В Петербурге задержали предполагаемого телефонного мошенника, который обирал пенсионеров. По предварительным данным, это юный студент ЛЭТИ.

    пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Молодого человека уже арестовали, сообщает 12 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Он может быть причастен минимум к четырем преступлениям. С 5 по 10 ноября о мошенничестве заявили три пенсионерки от 79 от 82 лет из Невского района. Они отдали 50, 100 и почти 500 тысяч рублей — якобы чтобы их родственников не привлекли к ответственности за ДТП.

    За аналогичное преступление 9 ноября был задержан первокурсник. По данным «Фонтанки», скоро ему исполнится 18 лет.

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