Студент задержан в Петербурге. Он придумывал для стариков ДТП

В Петербурге задержали предполагаемого телефонного мошенника, который обирал пенсионеров. По предварительным данным, это юный студент ЛЭТИ.
пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Молодого человека уже арестовали, сообщает 12 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Он может быть причастен минимум к четырем преступлениям. С 5 по 10 ноября о мошенничестве заявили три пенсионерки от 79 от 82 лет из Невского района. Они отдали 50, 100 и почти 500 тысяч рублей — якобы чтобы их родственников не привлекли к ответственности за ДТП.
За аналогичное преступление 9 ноября был задержан первокурсник. По данным «Фонтанки», скоро ему исполнится 18 лет.