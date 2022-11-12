Эпидемия охватила круизный лайнер: в Сидней пришло судно с 800 заражёнными

В Сиднее (Австралия) пришвартовался круизный лайнер Majestic Princess с восемью сотнями ковидных больных, передаёт 12 ноября австралийский телеканал ABC. Минздрав штата Новый Южный Уэльс установил на судне третий уровень предупреждения — максимальный из всех.



Оператор лайнера Carnival сообщил, что первые заражения начали фиксировать в середине 12-дневного круиза. «Тяжёлых» больных не было, людей просто изолировали. Остальные рекомендовали носить маски и соблюдать другие меры предосторожности.



В итоге заболели 20% находившихся на судне. Всего на борту 3 тысячи пассажиров и 1 тысяча членов экипажа. Перед высадкой все проходят экспресс-тесты.

