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    COVID-19

    Эпидемия охватила круизный лайнер: в Сидней пришло судно с 800 заражёнными

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    В Сиднее (Австралия) пришвартовался круизный лайнер Majestic Princess с восемью сотнями ковидных больных, передаёт 12 ноября австралийский телеканал ABC. Минздрав штата Новый Южный Уэльс установил на судне третий уровень предупреждения — максимальный из всех.

    Оператор лайнера Carnival сообщил, что первые заражения начали фиксировать в середине 12-дневного круиза. «Тяжёлых» больных не было, людей просто изолировали. Остальные рекомендовали носить маски и соблюдать другие меры предосторожности.

    В итоге заболели 20% находившихся на судне. Всего на борту 3 тысячи пассажиров и 1 тысяча членов экипажа. Перед высадкой все проходят экспресс-тесты.

    Напомним, похожая история потрясла мир в начале пандемии COVID-19. В японском порту Иокогама около месяца простояло на на карантине судно Diamond Princess. Ковидом заболели 70 человек (в том числе россияне) из 3,7 находившихся на борту, как минимум шесть умерли.

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