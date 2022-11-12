    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    5 м/с, зап

    752мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.22eur61.54

    Проснувшись в квартире на Бухарестской, мужчина нашёл мёртвых людей

    2777
    1 комментарий

    Петербуржец повеселился в гостях на юге Петербурга и лёг спать. Когда он проснулся, его собутыльники были мертвы.

    О трупах в квартире дома на Бухарестской улице мужчина сообщил накануне около полудня, стало известно «Фонтанке» 12 ноября. Заявитель — 40-летний монтажник, живущий неподалеку. Он рассказал, что ночью пил в этой квартире с ее 40-летним хозяином и 39-летней знакомой, а утром нашёл их мёртвыми.

    Обстоятельства смерти выясняют, но, по словам мужчины, его товарищи периодически употребляли запрещенное.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close