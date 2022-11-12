Проснувшись в квартире на Бухарестской, мужчина нашёл мёртвых людей

Петербуржец повеселился в гостях на юге Петербурга и лёг спать. Когда он проснулся, его собутыльники были мертвы.



О трупах в квартире дома на Бухарестской улице мужчина сообщил накануне около полудня, стало известно «Фонтанке» 12 ноября. Заявитель — 40-летний монтажник, живущий неподалеку. Он рассказал, что ночью пил в этой квартире с ее 40-летним хозяином и 39-летней знакомой, а утром нашёл их мёртвыми.



Обстоятельства смерти выясняют, но, по словам мужчины, его товарищи периодически употребляли запрещенное.

