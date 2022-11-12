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    Культуролог просветит, что значит «здоровая пища» по-кавказски

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    Много красного мяса, много белого хлеба, немало вина — и при этом фирменное кавказское долгожительство. Что с точки зрения жителей Кавказа здоровая еда, а что вредная, расскажут 15 ноября в Этнографическом музее на лекции. 12+

    Фото: ბექა ბაიაშვილი (Beqabai). wikipedia.org
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    Нет такого понятия «кавказская кухня» — скажут некоторые. Потому что есть кухня народов Закавказья (ее мы обычно и знаем), есть кухня народов Северного Кавказа. У одних не столько соль, сколько приправы, у других мясо — вовсе не ежедневное блюдо. Кухня народов Кавказа формально не фигурирует в топ-5 или топ-10 «самых здоровых кухонь мира». Хинкали — мясо с тестом, и у поборника здорового питания скрутит желудок от одного сочетания этих слов. От слова «шашлык» — тоже: жир капает с мяса на угли, образуется канцероген бензпирен, который обволакивает куски мяса. Хачапури — «прощай, талия». И так далее. Но мы в грузинском или армянском ресторане вряд ли заказываем к мясу горы кинзы или свекольной ботвы. И вряд ли активно поглощаем там нарине, айран и мацони.

    Культуролог, научный сотрудник ведущей категории отдела этнографии Кавказа, Средней Азии и Казахстана Лусинэ Гущян расскажет, как на Кавказе выбирают продукты, как готовят блюда, в какой последовательности их едят. А также — какие продукты и сочетания считаются на Кавказе «здоровыми», а какие — «нездоровыми».

    Лекцию «Здоровая и нездоровая пища в представлениях народов Кавказа» слушаем 15 ноября в Этнографическом музее. Подробности на сайте музея. Начало в 19:00.

    Александра Шеромова

    Фото: ბექა ბაიაშვილი (Beqabai). wikipedia.org

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