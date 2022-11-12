Турция: Россия ограничила проход через Керченский пролив

Судам, загруженным не в России, запрещен проход через Керченский пролив, заявили в главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.



Как сообщили в управлении ТАСС 12 ноября, согласно уведомлению от российской морской администрации, «проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен».



Официальных сообщений от российской стороны об ограничениях и их причинах пока не последовало.

