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    Турция: Россия ограничила проход через Керченский пролив

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    Судам, загруженным не в России, запрещен проход через Керченский пролив, заявили в главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

    Как сообщили в управлении ТАСС 12 ноября, согласно уведомлению от российской морской администрации, «проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен».

    Официальных сообщений от российской стороны об ограничениях и их причинах пока не последовало.

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