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    Сожгли «Мерседес», выбивая мнимый долг. Задержаны предполагаемые обидчики бизнесмена из Токсово

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    Полиция нашла мужчин, которые, предположительно, подожгли машину гендиректора строительной компании в Токсово. Вероятно, так они пытались убедить его отдать несуществующий долг.

    Троих подозреваемых задержали накануне с помощью специального подразделения «ГРОМ», сообщает 12 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. «Мерседес VITO» 51-летнего бизнесмена загорелся на улице Короленко десять дней назад. Его супруга объясняла, что мужу угрожали неизвестные — требовали денег по договору подряда с какой-то фирмой. О тревожном сообщила и соседка: якобы перед возгоранием автомобиля его владельца искал некий мужчина.

    Машина полностью сгорела, ущерб составил 2 миллиона рублей. По данным «Фонтанки», задержаны 37-летний гендиректор еще одной строительной компании, 41-летний начальник экономической безопасности другой фирмы и неработающий мужчина, который попался в свой 29-й день рождения. Старшего из троицы уже судили за хулиганство с применением насилия или угроз. Теперь мужчины стали фигурантами дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

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