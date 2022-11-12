Четыре машины без водителей попали в «паровозик» на Тельмана

Массовое ДТП произошло на улице Тельмана в Невском районе Петербурга. Из пяти участников четыре стояли на месте.
«У владельцев четырех автомобилей не доброе утро из-за столкнувшего их «Мерседеса», — сообщил очевидец 12 ноября в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На его видео — классический «паровозик» с довольно сильными повреждениями. Видимо, скорость виновника ДТП была немаленькой.
Олег рассказал, что проезжал мимо около полудня. «Там всё печально! Думаю, владельцы припаркованных машин ещё не в курсе. Виновника уже нет», — написал он в комментариях к посту. Обстоятельства ДТП выясняются.