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    ООН: Застрявшие в европейских портах удобрения из России отправятся в Малави в ближайшую неделю

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    Первая партия российских удобрений, заблокированная в европейский портах из-за санкций, должна отправится в пункт назначения на следующей неделе. Об этом сообщает офис генсека ООН 11 ноября.

    Заявление опубликовано по итогам встречи в Женеве представителей ООН с российской делегацией, в ходе которой обсуждали экспорт продовольствия и удобрений из РФ.

    «ООН также проинформировала о недавно выданных лицензиях и поставках удобрений в развивающиеся страны, а также о постоянном взаимодействии с частным сектором и государствами-членами организации. Ожидается, что первая партия удобрений отправится в Малави на следующей неделе», — говорится в сообщении офиса.

    Reuters уточняет, что в Малави отправятся 20 тонн российских удобрений. Груз был заблокирован в порту Роттердама. Нидерландские власти сняли ограничения после запроса от Организации Объединённых наций, пишет РИА Новости.

    28 октября в Министерстве иностранных дел РФ сообщали, что 80% удобрений, которые Россия безвозмездно поставляет в беднейшие страны блокирует Латвия. Кроме того, грузы задерживают в Эстонии, Бельгии, Нидерландах. Подчёркивалось, что удобрения отправляют по линии Всемирной продовольственной программы ООН.

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