ООН: Застрявшие в европейских портах удобрения из России отправятся в Малави в ближайшую неделю

Первая партия российских удобрений, заблокированная в европейский портах из-за санкций, должна отправится в пункт назначения на следующей неделе. Об этом сообщает офис генсека ООН 11 ноября.



Заявление опубликовано по итогам встречи в Женеве представителей ООН с российской делегацией, в ходе которой обсуждали экспорт продовольствия и удобрений из РФ.

«ООН также проинформировала о недавно выданных лицензиях и поставках удобрений в развивающиеся страны, а также о постоянном взаимодействии с частным сектором и государствами-членами организации. Ожидается, что первая партия удобрений отправится в Малави на следующей неделе», — говорится в сообщении офиса.