Жить заново. Семилетнему петербуржцу нужна помощь

Тёма несколько лет пытается вернуться к нормальной жизни. После тяжёлой болезни и длительного лечения мальчик утратил все навыки и ему поставили диагноз ДЦП. За годы реабилитации он сумел многого достичь. Но из-за проблем с суставами и позвоночником Тёме нужна специальная коляска с фиксаторами. За госсчёт получить такую невозможно.

«Сын родился здоровым, развивался нормально. А в год тяжело заболел, начались приступы рвоты, и его забрали в больницу с обезвоживанием. Лечение проходило сложно, начались серьёзные осложнения, произошёл разрыв кишечника. Тёму срочно прооперировали. Он перенес клиническую смерть, впал в кому, почти год провёл в больнице.

Врачи спасли сыну жизнь, но все навыки были утрачены. Ему предстояло всему учиться заново. Вот уже шесть лет продолжается наша ежедневная работа по реабилитации: лечебная физкультура, курсы массажа, логопед, дефектолог.



Сейчас Тёма проявляет эмоции, часто улыбается, произносит несколько слов и понимает обращенную речь. Он научился держать голову и старается сидеть без поддержки.



Из-за проблем с суставами и позвоночником сыну нужна специальная коляска с фиксаторами, в которой ему будет удобно и безопасно сидеть. Но нужную модель не получить за счёт госбюджета, а самим нам не осилить покупку — все средства уходят на реабилитацию. Помогите, пожалуйста!» Галина Цыгульская, Санкт-Петербург

