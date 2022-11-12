Жить заново. Семилетнему петербуржцу нужна помощь

Тёма несколько лет пытается вернуться к нормальной жизни. После тяжёлой болезни и длительного лечения мальчик утратил все навыки и ему поставили диагноз ДЦП. За годы реабилитации он сумел многого достичь. Но из-за проблем с суставами и позвоночником Тёме нужна специальная коляска с фиксаторами. За госсчёт получить такую невозможно.
«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Тёма Цыгульский, 7 лет.
Детский церебральный паралич.
Требуется специальная коляска. Стоимость 333 296 руб.
«Сын родился здоровым, развивался нормально. А в год тяжело заболел, начались приступы рвоты, и его забрали в больницу с обезвоживанием. Лечение проходило сложно, начались серьёзные осложнения, произошёл разрыв кишечника. Тёму срочно прооперировали. Он перенес клиническую смерть, впал в кому, почти год провёл в больнице.
Врачи спасли сыну жизнь, но все навыки были утрачены. Ему предстояло всему учиться заново. Вот уже шесть лет продолжается наша ежедневная работа по реабилитации: лечебная физкультура, курсы массажа, логопед, дефектолог.
Сейчас Тёма проявляет эмоции, часто улыбается, произносит несколько слов и понимает обращенную речь. Он научился держать голову и старается сидеть без поддержки.
Из-за проблем с суставами и позвоночником сыну нужна специальная коляска с фиксаторами, в которой ему будет удобно и безопасно сидеть. Но нужную модель не получить за счёт госбюджета, а самим нам не осилить покупку — все средства уходят на реабилитацию. Помогите, пожалуйста!» Галина Цыгульская, Санкт-Петербург
Мария Погольская, ортопед реабилитационного центра «ЭйрМед» (Санкт-Петербург):
«У Артёма детский церебральный паралич, двойная диплегия — нарушена работа мышц рук и ног. Для предотвращения ортопедических осложнений, расширения реабилитационного потенциала, улучшения качества жизни ребёнка и его семьи необходима специальная инвалидная коляска с дополнительными возможностями поддержки и фиксации».
Контакты для оказания помощи:
8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».