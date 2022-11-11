В Москве арестован замглавы комитета Торгово-промышленной палаты России

В Москве в следственный изолятор отправили заместителя председателя комитета Торгово-промышленной палаты России по природопользованию и экологии Сергея Чернина. Ему вменяют особо крупное мошенничество.
Об аресте Чернина 11 ноября сообщила пресс-служба Басманного суда. Чиновника заключили под стражу до 10 января. Ему предъявлено обвинение, обстоятельства уголовного дела не уточняются.
В пресс-службе добавили, что по этому же делу проходят генеральный директор «Газопроекта» Дмитрий Сучков и руководитель ООО «ГЭС-экотехнологии» Валерий Меркулов. Из картотеки следует, что оба арестованы.
Чернин назначен зампредом комитета ТПП по природопользованию и экологии в 2017 году. Среди наград: грамоты, медали, дипломы от руководства страны, Генеральной прокуратуры, МВД, ФСБ, правительства Москвы. Он же возглавляет корпорацию «ГазЭнергоСтрой». «ГазЭнергоСтрой — Экологические технологии» была назначена подрядчиком по ликвидации трёх объектов накопленного экологического вреда в Дзержинске. Цена госконтракта превысила 7 млрд рублей, ликвидацию отходов не завершили, пишет «Коммерсантъ».