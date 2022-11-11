Трактористы и редакторы. Минтруд хочет расширить список профессий, по которым иностранцы могут работать без квот

Минтруд РФ подготовил проект приказа о расширении списка профессий, по которым иностранцы могут работать без квот. Перечень будет увеличен с 149 до 161 направления, сообщает 11 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как рассказали в министерстве, в список хотят внести 16 профессий, которые требуют высокой квалификации и востребованы на рынке труда, среди них машинист автогрейдера, тракторист, слесарь механосборочных работ, электрогазосварщик. Отмечается, что по запросу Минцифры в перечень внесут и профессию редактора.
Исключить собираются 22 профессии, в том числе помощника режиссера, тренера спортивной сборной команды и так далее. Также будут введены ограничения по применению должностей «генеральный директор предприятия» и «директор предприятия», но коснутся они лишь малого бизнеса.
Сейчас прием на работу иностранцев, которым для пребывания в России нужна виза, осуществляется по квотам, которые устанавливают каждый год. Вне квот можно брать только тех, чьи компетенции особенно востребованы на рынке труда.