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    Трактористы и редакторы. Минтруд хочет расширить список профессий, по которым иностранцы могут работать без квот

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    Минтруд РФ подготовил проект приказа о расширении списка профессий, по которым иностранцы могут работать без квот. Перечень будет увеличен с 149 до 161 направления, сообщает 11 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Как рассказали в министерстве, в список хотят внести 16 профессий, которые требуют высокой квалификации и востребованы на рынке труда, среди них машинист автогрейдера, тракторист, слесарь механосборочных работ, электрогазосварщик. Отмечается, что по запросу Минцифры в перечень внесут и профессию редактора.

    Исключить собираются 22 профессии, в том числе помощника режиссера, тренера спортивной сборной команды и так далее. Также будут введены ограничения по применению должностей «генеральный директор предприятия» и «директор предприятия», но коснутся они лишь малого бизнеса.

    Сейчас прием на работу иностранцев, которым для пребывания в России нужна виза, осуществляется по квотам, которые устанавливают каждый год. Вне квот можно брать только тех, чьи компетенции особенно востребованы на рынке труда.

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