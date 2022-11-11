Трактористы и редакторы. Минтруд хочет расширить список профессий, по которым иностранцы могут работать без квот

Минтруд РФ подготовил проект приказа о расширении списка профессий, по которым иностранцы могут работать без квот. Перечень будет увеличен с 149 до 161 направления, сообщает 11 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Как рассказали в министерстве, в список хотят внести 16 профессий, которые требуют высокой квалификации и востребованы на рынке труда, среди них машинист автогрейдера, тракторист, слесарь механосборочных работ, электрогазосварщик. Отмечается, что по запросу Минцифры в перечень внесут и профессию редактора.

