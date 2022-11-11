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    Россия запрещает въезд 200 американцам. Среди них — сенаторы, министры, военные и даже семья Байдена

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    МИД России заявил о введении ответных персональных санкций в отношении США. В «черный список» попали 200 американцев, среди которых чиновники, сенаторы, руководители компаний и предприятий ВПК, эксперты и лоббисты.

    Так, отныне въезд в РФ запрещен в том числе пресс-секретарю президента США Карин Жан-Пьер, министру образования Мигелю Кардоне, главе минздрава Хавьеру Бесерре, министру сельского хозяйства Томасу Вилсаку, генералу армии в отставке Джону Абизаиду, братьям президента США Джеймсу и Фрэнсису Байденам, а также его сестре Валери Байден Оуэнс, четверым заместителям министра обороны, журналистам Мэтью Камински и Энн Эпплбаум.

    С полным списком можно ознакомиться на сайте МИД РФ.

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