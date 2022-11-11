Навигация на рукавах Невы закончится 15 ноября. Полиция напоминает, что ждёт не успевших наплаваться

Реки и каналы Петербурга закрывают для навигации, мосты между Петроградской и Выборгской сторонами перестанут разводить на следующей неделе. Дата утверждена постановлением комитета по транспорту, подписанного и опубликованного 11 ноября.



Как следует из документа, водные пути для движения судов закроют с полуночи 15 ноября. В это же время завершится навигационный период на рукавах Невы, где расположены Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевский мосты.

