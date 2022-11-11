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    Навигация на рукавах Невы закончится 15 ноября. Полиция напоминает, что ждёт не успевших наплаваться

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    Реки и каналы Петербурга закрывают для навигации, мосты между Петроградской и Выборгской сторонами перестанут разводить на следующей неделе. Дата утверждена постановлением комитета по транспорту, подписанного и опубликованного 11 ноября.

    Как следует из документа, водные пути для движения судов закроют с полуночи 15 ноября. В это же время завершится навигационный период на рукавах Невы, где расположены Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевский мосты.

    В транспортной полиции напомнили, что нарушителей, заплывших в «закрытые» реки и каналы, ждёт административная ответственность. Граждан могут оштрафовать на 3–5 тысяч рублей. Должностным лицам придётся заплатить от 20 до 30 тысяч, юридическим — от 50 до 100 тысяч рублей.

    На Неве, Большой и Малой Неве навигация продолжится до конца месяца, а с ней, соответственно, разводка мостов, расположенных на этих реках.

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