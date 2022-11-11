Евгений Водолазкин представит книгу о человеке с уникальной памятью, которого завербовали органы

В «Буквоеде» на Невском, 46 пройдет презентация нового романа Евгения Водолазкина «Чагин». Вечер состоится во вторник, 22 ноября.
Лауреат «Большой книги» и «Ясной Поляны», автор романов «Лавр» и «Авиатор», филолог-медиевист Евгений Водолазкин написал роман о человеке с феноменальной памятью. Исидор Чагин может запоминать текст любой сложности и хранить его в памяти, и он вообще не умеет забывать — в том числе людей и события. Это его сила и его крест — и в нем заинтересованы в том числе силовики.
Отношения человека и времени, человека и памяти, а также человека и государства давно волнуют Водолазкина, и он писал об этом и в других своих текстах. Еще писатель расскажет, может ли великий дар нарушить природную гармонию.
Начало в 19:00.
16+
Елена Васильева