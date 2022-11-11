Петербург перед выходными сковали страшные пробки. Водителям мало где не придется ждать

Конец рабочей недели ознаменовался в Петербурге серьезными пробками. Снег еще не выпал, но водители к этому уже готовятся.



Так, на 17:30 «Яндекс» оценивает ситуацию с заторами в Северной столице на девять баллов. Хотя обычно в это время должно быть шесть.

