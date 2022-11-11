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    Петербург перед выходными сковали страшные пробки. Водителям мало где не придется ждать

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    Конец рабочей недели ознаменовался в Петербурге серьезными пробками. Снег еще не выпал, но водители к этому уже готовятся.

    Так, на 17:30 «Яндекс» оценивает ситуацию с заторами в Северной столице на девять баллов. Хотя обычно в это время должно быть шесть.

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    Гигантская пробка образовалась на набережной Обводного канала в обе стороны. Сложностей добавили сразу две аварии.

    Также «бордовыми» стали участок Невского проспекта от площади Александра Невского до «Маяковской», Литейный проспект в сторону Пироговской набережной, Лесной проспект, Каменноостровский, часть проспекта Энгельса, южная часть КАД в районе Шушар, Таллинское шоссе стоит в обе стороны. Пулковское шоссе на выезд из города — красное.

    Предположительно ситуация станет полегче к 19 часам — в это время ожидается всего шесть баллов.

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