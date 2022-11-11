Голикова предложила запретить аборты до 18 лет без согласия родителей

Проработать вопрос возможного запрета на аборт без согласия родителей для девушек от 15 до 18 лет поручила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Предложение прозвучало на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.



Также вице-премьер поручила представить предложение о едином порядке доабортного психологического консультирования, пишет РИА Новости.

Информированное согласие на аборт, которое сейчас называется «лист прерывания беременности», предложили переименовать в «лист сохранения беременности».