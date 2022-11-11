    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 7

    4 м/с, ю-з

    756мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd61.24eur61

    Голикова предложила запретить аборты до 18 лет без согласия родителей

    1334
    5 комментариев

    Проработать вопрос возможного запрета на аборт без согласия родителей для девушек от 15 до 18 лет поручила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Предложение прозвучало на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

    Также вице-премьер поручила представить предложение о едином порядке доабортного психологического консультирования, пишет РИА Новости.

    Информированное согласие на аборт, которое сейчас называется «лист прерывания беременности», предложили переименовать в «лист сохранения беременности».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ12
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close