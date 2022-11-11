Суд в Петербурге обязал любовную пару заплатить больше полумиллиона за испачканный кровью номер в отеле

Московский райсуд Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску компании ООО «Вэлком» к любовникам, которые устроили беспорядок в гостинице в Пушкине. Об этом 11 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов города. По материалам дела, с 18 по 19 апреля прошлого года пара проживала в номере люксового отеля Tsar Palace, но аккуратными постояльцами их не назовёшь. После их визита повреждёнными оказались отделка потолка и стен, пол комнаты и коридора, поверхность санузла, дверей, а также мебель и текстиль, в том числе портьеры, халаты и постельное бельё. На ремонт и уборку потребовалось больше 600 тысяч рублей.



«По факту повреждения имущества гостиницы ответчикам была направлена претензия, которая оставлена без ответа», — рассказали в пресс-службе.

Представитель ответчиков пояснил, что иск не признаёт. Постоялец якобы поскользнулся в плохо убранном номере, порезал руку и в попытке остановить кровотечение начал трогать всё подряд.

Тогда как сам мужчина представил ситуацию немного иначе. По его словам, он и его девушка сняли номер, где «веселили» себя спиртным. В какой-то момент он поставил бокал на стол и так сильно сжал его, что он лопнул. Осколки врезались в ладонь, и потекла кровь.

