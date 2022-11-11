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    Суд в Петербурге обязал любовную пару заплатить больше полумиллиона за испачканный кровью номер в отеле

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    Московский райсуд Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску компании ООО «Вэлком» к любовникам, которые устроили беспорядок в гостинице в Пушкине. Об этом 11 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    По материалам дела, с 18 по 19 апреля прошлого года пара проживала в номере люксового отеля Tsar Palace, но аккуратными постояльцами их не назовёшь. После их визита повреждёнными оказались отделка потолка и стен, пол комнаты и коридора, поверхность санузла, дверей, а также мебель и текстиль, в том числе портьеры, халаты и постельное бельё. На ремонт и уборку потребовалось больше 600 тысяч рублей.

    «По факту повреждения имущества гостиницы ответчикам была направлена претензия, которая оставлена без ответа», — рассказали в пресс-службе.

    Представитель ответчиков пояснил, что иск не признаёт. Постоялец якобы поскользнулся в плохо убранном номере, порезал руку и в попытке остановить кровотечение начал трогать всё подряд.

    Тогда как сам мужчина представил ситуацию немного иначе. По его словам, он и его девушка сняли номер, где «веселили» себя спиртным. В какой-то момент он поставил бокал на стол и так сильно сжал его, что он лопнул. Осколки врезались в ладонь, и потекла кровь.

    Суд установил, что 19 апреля утром в номер прибыли медики. Врач увидела ответчиков в ванной комнате в состоянии алкогольного опьянения. Из указательного пальца руки пострадавшего шла кровь. На носилках его доставили в карету скорой.

    Позже на место приехала полиция. Согласно протоколу осмотра, в номере был беспорядок: повсюду виднелись бурые пятна, там же валялись пустые бутылки и разбитые стаканы.

    В итоге суд взыскал с ответчиков 540 470 рублей в счет возмещения материального ущерба и судебные расходы в 17 604 рубля.

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