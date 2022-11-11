На Парнасе в 2023 году появится детский садик на 280 мест с бассейном

На Парнасе началось строительство детского сада на 280 мест. Как сообщают в компании «Главстрой Санкт-Петербург», сдать его в эксплуатацию планируется в конце 2023 года.
Детский сад возведут по индивидуальному проекту. В трехэтажном здании разместятся 12 групп: четыре для детей от года до трех и восемь групп — для детей от трех до семи лет. В каждой будут отдельная групповая ячейка с игровой и буфетной зонами, спальня, раздевалка и гигиенические комнаты.
Помимо этого в садике на территории ЖК «Северная долина» будет бассейн, залы для музыкальных и спортивных занятий, кабинеты психолога и логопеда. На первом этаже — пищеблок, медицинский и прививочный кабинеты.
Площадь озеленения на территории у садика составит более 6 тысяч кв. м. Также во дворе для каждой возрастной группы разместят индивидуальные площадки.
Компания-застройщик строит не только жилье, но и всю инфраструктуру в рамках концептуального подхода к развитию территорий, заложенного ее основателем Олегом Дерипаской. На сегодня городу передали 10 соцобъектов на Парнасе и три в Юнтолово, строятся еще восемь — среди них детская и взрослая поликлиники, школы и садики.