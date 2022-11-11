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    Между Петербургом и Москвой запустят дополнительные поезда в ноябре и декабре

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    Дополнительные поезда будут ходить между Петербургом и Москвой в ноябре и декабре. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

    Уточняется, что из Петербурга в Москву будут курсировать поезда № 233, 287, 255, 217 и 279. В обратном направлении — № 234, 288, 128, 56 и 156.

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    Более подробную информацию о расписании поездов пассажиры могут получить на официальном сайте ОАО «РЖД», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или по телефону центра поддержки клиентов: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).

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