Между Петербургом и Москвой запустят дополнительные поезда в ноябре и декабре

Дополнительные поезда будут ходить между Петербургом и Москвой в ноябре и декабре. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).



Уточняется, что из Петербурга в Москву будут курсировать поезда № 233, 287, 255, 217 и 279. В обратном направлении — № 234, 288, 128, 56 и 156.

