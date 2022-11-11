Житель Севастополя трижды поджигал дом отвергнувшей его женщины

В Севастополе заключен под стражу 50-летний местный житель, который после того, как его отвергла женщина, открыл в себе пиромана. Об этом 11 ноября сообщает МВД Медиа.

За один месяц мужчина трижды поджигал дом своей возлюбленной. Каждый раз он использовал горючие жидкости, но до конца дело мешали довести жильцы, которые своевременно тушили пламя. После третьего поджога у женщины лопнуло терпение, и она пошла в полицию.



Подозреваемый ранее был судим за мошенничество, грабеж и содержание притона для оказания секс-услуг. Теперь в его коллекции появилась еще одна статья — умышленное повреждение имущества.

