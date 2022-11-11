Держателям акций Meta* могут грозить уголовные риски после того, как торги этими бумагами будут завершены

Банк России допустил уголовные риски для держателей акций запрещенной и признанной в России экстремистской компании Meta Platforms* (бывший Facebook). Об этом 11 ноября в кулуарах форума Finopolis-2022 рассказал журналистам первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
«Уголовные риски могут грозить после того, когда легальный статус держателей бумаг будет уточнен. Нам сначала нужно решить, будем ли мы считать акции Meta именно экстремистскими вложениями. Если это будет признано так, то, наверное, будут какие-то ограничения», — сказал он (цитата по ТАСС).
Чистюхин пояснил, что СПБ биржа полностью прекратит сделки бумагами Meta* до уточнения их статуса из-за комплаенс-риска — юридических санкций или санкций регулирующих органов.
«Комплаенс-риск возникает сразу же. Ведь, к примеру, часть иностранных государств ограничивают трансграничные расчеты не потому, что есть какие-то санкции, а потому, что их compliance на всякий случай считает, что неплохо было бы ограничить общение с той или иной российской компанией», — сказал он журналистам.
В марте Тверской районный суд Москвы признал работу принадлежащих американской корпорации Meta соцсетей Instagram** и Facebook** экстремистской и запретил их деятельность в России. 11 октября Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов и террористов Meta Platforms Inc*.
Единственная российская биржа, которая еще проводит торги с акциями Meta*, СПБ Биржа предупредила, что в соответствии с положениями федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» с 14 ноября полностью прекратит операции с бумагами компании. Последним днем торгов станет 11 ноября. Некоторые российские брокеры рекомендовали клиентам продать акции Meta* до этого числа. При этом инвесторам, у которых бумага не заблокирована, придется зафиксировать крупный убыток, ведь с начала года компания подешевела на 70%.