Держателям акций Meta* могут грозить уголовные риски после того, как торги этими бумагами будут завершены

Банк России допустил уголовные риски для держателей акций запрещенной и признанной в России экстремистской компании Meta Platforms* (бывший Facebook). Об этом 11 ноября в кулуарах форума Finopolis-2022 рассказал журналистам первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.



«Уголовные риски могут грозить после того, когда легальный статус держателей бумаг будет уточнен. Нам сначала нужно решить, будем ли мы считать акции Meta именно экстремистскими вложениями. Если это будет признано так, то, наверное, будут какие-то ограничения», — сказал он (цитата по ТАСС).