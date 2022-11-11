В Швеции двух мужчин обвинили в шпионаже в пользу России

Прокуратура в Швеции предъявила обвинение двум мужчинам в шпионаже в пользу России. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что одного из них также обвиняют в несанкционированном обращении с секретной информацией.



Как сказано в заявлении, расследуемое преступление «является очень серьезным», а информация, которая была разглашена, может нанести ущерб безопасности Швеции, если попадет «в руки иностранной державы».



По данным прокуратуры, фигуранты находятся под стражей с осени 2021 года. Их гражданство не уточняется.

