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    В Швеции двух мужчин обвинили в шпионаже в пользу России

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    Прокуратура в Швеции предъявила обвинение двум мужчинам в шпионаже в пользу России. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

    Отмечается, что одного из них также обвиняют в несанкционированном обращении с секретной информацией.

    Как сказано в заявлении, расследуемое преступление «является очень серьезным», а информация, которая была разглашена, может нанести ущерб безопасности Швеции, если попадет «в руки иностранной державы».

    По данным прокуратуры, фигуранты находятся под стражей с осени 2021 года. Их гражданство не уточняется.

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