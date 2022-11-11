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    Самый полезный десерт. В Петербурге собрали более одного миллиона рублей для подопечных хосписов

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    Фото: предоставлено БФ «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица»
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    Почти 1,3 миллиона рублей будут переданы на поддержку детей и молодежи с тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями. Средства были собраны в ходе благотворительной акции «Доброе сердце», прошедшей в Петербурге.

    Акция была организована Благотворительным фондом «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица» совместно с известными ресторанными сетями. В течение октября петербуржцы и гости города могли заказать в ресторанах десерт, часть средств с продажи которого направлялась в фонд.

    «В результате удалось собрать 1 299 392 рубля, которые будут переданы подопечным фонда», — рассказали организаторы после подведения итогов.

    На собранные в рамках акции средства фонд «Бумажная птица» закупит медицинское оборудование, которое сделает жизнь подопечных хосписов комфортнее и облегчит родным уход за ними. У детей появятся специальные кровати с электропультом, новые кислородные концентраторы, вертикализаторы, кресла для купания, устройства для проведения более эффективной лекарственной терапии и многое другое.

    ««Доброе сердце» — прекрасный проект, который не только привлёк внимание общества к непростой теме паллиативной медицинской помощи, но и предоставил реальную возможность помочь тем, кто в этом нуждается. В сегодняшних условиях семьи, столкнувшиеся с тяжёлой болезнью ребёнка, зачастую оказываются в наиболее уязвимом положении. Для нашего фонда важно не оставлять такие семьи наедине с возникающими трудностями. К счастью, всё больше людей понимает, что неизлечимо больным детям и подросткам можно и нужно помогать. Благодаря собранным средствам десятки ребят получат необходимое им медицинское оборудование, а это значит, что их жизнь станет значительно комфортнее и чуточку легче. Подобные акции объединяют людей и лишний раз доказывают, что благотворительность доступна каждому. Добрые дела становятся неотъемлемой частью повседневной жизни. Приятной привычкой, такой же, как кофе с вкусным десертом», — рассказала Екатерина Стуконог, директор по фандрайзингу Благотворительного фонда «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица».

    Фото: предоставлено БФ «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица»

    Благотворительный фонд «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица» (ранее — БФ «Детский хоспис») с 2003 года помогает детям с тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями и является частью содружества трёх организаций Санкт-Петербургского Детского хосписа.

    За время работы Фонд оказал содействие в создании шести центров детской паллиативной медицинской помощи и участвовал в организации выездных служб по всей стране.

    В 2022 году открыт первый в России хоспис для молодых взрослых, где люди в возрасте от 18 до 35 лет могут получать комплексную паллиативную помощь с учетом своих потребностей и особенностей возраста.

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