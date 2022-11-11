Самый полезный десерт. В Петербурге собрали более одного миллиона рублей для подопечных хосписов

Почти 1,3 миллиона рублей будут переданы на поддержку детей и молодежи с тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями. Средства были собраны в ходе благотворительной акции «Доброе сердце», прошедшей в Петербурге.



Акция была организована Благотворительным фондом «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица» совместно с известными ресторанными сетями. В течение октября петербуржцы и гости города могли заказать в ресторанах десерт, часть средств с продажи которого направлялась в фонд.

