Водитель в Ивановской области прокатил пассажира «с ветерком» на капоте машины

Бесстрашного молодого человека, решившего прокатиться на капоте машины, зафиксировали камеры на автодороге Р-132 «Золотое кольцо». Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба УМВД России по Ивановской области.
Авто двигалось со скоростью 93 км/ч. Оба нарушителя — 19-летние местные жители. Уточняется, что они знали о съёмке и намеренно позировали.
Поездка завершилась без травм для экстремала, но отвечать перед законом нарушителям всё же пришлось.
Водителя привлекли к административной ответственности по второй части 12.23 статьи и 12.6 статьи КоАП РФ («Перевозка людей вне кабины автомобиля» и «Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности»).
Досталось и главному любителю острых ощущений. Его привлекли к ответственности по первой части 12.29 статьи КоАП РФ («Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения»).