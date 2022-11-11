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    Водитель в Ивановской области прокатил пассажира «с ветерком» на капоте машины

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    Бесстрашного молодого человека, решившего прокатиться на капоте машины, зафиксировали камеры на автодороге Р-132 «Золотое кольцо». Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба УМВД России по Ивановской области.

    Авто двигалось со скоростью 93 км/ч. Оба нарушителя — 19-летние местные жители. Уточняется, что они знали о съёмке и намеренно позировали.

    Фото: Пресс-служба УМВД России по Ивановской области
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    Поездка завершилась без травм для экстремала, но отвечать перед законом нарушителям всё же пришлось.

    Водителя привлекли к административной ответственности по второй части 12.23 статьи и 12.6 статьи КоАП РФ («Перевозка людей вне кабины автомобиля» и «Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности»).

    Досталось и главному любителю острых ощущений. Его привлекли к ответственности по первой части 12.29 статьи КоАП РФ («Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения»).

    Фото: Пресс-служба УМВД России по Ивановской области

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