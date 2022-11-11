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    В Петербурге прощаются с Виктором Черкесовым. В последней речи Степашин вспомнил о «Бандитском Петербурге»

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    В Петербурге прощаются с бывшим полпредом Виктором Черкесовым в пятницу, 11 ноября. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», церемония проходит в церкви при Новодевичьем кладбище.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    В числе тех, кто выступил со словами прощания, был бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. Он вспомнил, что начинал работать вместе с Черкесовым в 1991 году.

    «Ни Союза, ни России, был «Бандитский Петербург». Константинов правду об этом написал. Многие сломались и ушли на ту сторону. Виктор никогда себе такого не позволял. Для него закон был не пустой звук», — заявил он.

    С последним словом выступил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он поблагодарил Черкесова за дружбу.

    Соболезнования семье выразили заместитель руководителя полпредства Любовь Совершаева, заместитель председателя СК РФ Александр Федоров, вице-спикер Заксобрания Марина Шишкина, экс-депутат Госдумы Алексей Александров. В числе тех, кто пришёл проводить Черкесова в последний путь, — ректор СПбГУ Николай Кропачев, экс-губернатор Георгий Полтавченко, режиссёр Владимир Бортко и другие петербургские государственные и общественные деятели.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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