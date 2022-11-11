Петербуржцев приглашают посетить неказистый особняк с интереснейшей историей — дом Барятинских

Дом Барятинских с виду скромнее прочих особняков на улице, но историей куда богаче. Барятинские — от князей Черниговских, 16-е колено от Рюрика. Лермонтов вывел однокашника Барятинского в пренеприличнейшей поэме «Гошпиталь». А Лев Толстой в «Набеге» так описывал генерала (им был Александр Иванович Барятинский): «Через несколько минут на крыльцо вышел не высокий, но весьма красивый человек в сюртуке без эполет, с белым крестом в петличке… В походке, голосе, во всех движениях генерала выказывался человек, который себе очень хорошо знает высокую цену». Цена была так высока, что он невозмутимо ее «понизил», лишь бы избежать брака с той, которую выбрал ему сам император. Барятинский просто отдал брату свое состояние, дабы перестать быть завидным женихом — военная служба на Кавказе была для него желаннее.

