Петербуржцев приглашают посетить неказистый особняк с интереснейшей историей — дом Барятинских

В доме, чей нынешний адрес 46–48 по ул. Чайковского, жил князь Барятинский — «Звезда князей», как называл его имам Шамиль. Даром что Шамиль был пленен Барятинским. Наведаемся в особняк с Натальей Костициной. 16+
Дом Барятинских с виду скромнее прочих особняков на улице, но историей куда богаче. Барятинские — от князей Черниговских, 16-е колено от Рюрика. Лермонтов вывел однокашника Барятинского в пренеприличнейшей поэме «Гошпиталь». А Лев Толстой в «Набеге» так описывал генерала (им был Александр Иванович Барятинский): «Через несколько минут на крыльцо вышел не высокий, но весьма красивый человек в сюртуке без эполет, с белым крестом в петличке… В походке, голосе, во всех движениях генерала выказывался человек, который себе очень хорошо знает высокую цену». Цена была так высока, что он невозмутимо ее «понизил», лишь бы избежать брака с той, которую выбрал ему сам император. Барятинский просто отдал брату свое состояние, дабы перестать быть завидным женихом — военная служба на Кавказе была для него желаннее.
Место, где стоит дом, купила мать Барятинского. Прежних хозяев побудила продать свой каменный особняк страшная трагедия 26 апреля 1836 года: в день свадьбы был убит ударом кинжала их сын. И причина убийства была такой, что император смягчил наказание убийце.
Начало экскурсии «В неказистый особняк с Натальей Костициной» 13 ноября в 15:00. Подробности на сайте ДК Лурье.
Александра Шеромова