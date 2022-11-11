    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 5

    5 м/с, южн

    758мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.24eur61

    Петербуржцев приглашают посетить неказистый особняк с интереснейшей историей — дом Барятинских

    389
    обсудить

    В доме, чей нынешний адрес 46–48 по ул. Чайковского, жил князь Барятинский — «Звезда князей», как называл его имам Шамиль. Даром что Шамиль был пленен Барятинским. Наведаемся в особняк с Натальей Костициной. 16+

    Фото: citywalls.ru/
    ПоделитьсяПоделиться

    Дом Барятинских с виду скромнее прочих особняков на улице, но историей куда богаче. Барятинские — от князей Черниговских, 16-е колено от Рюрика. Лермонтов вывел однокашника Барятинского в пренеприличнейшей поэме «Гошпиталь». А Лев Толстой в «Набеге» так описывал генерала (им был Александр Иванович Барятинский): «Через несколько минут на крыльцо вышел не высокий, но весьма красивый человек в сюртуке без эполет, с белым крестом в петличке… В походке, голосе, во всех движениях генерала выказывался человек, который себе очень хорошо знает высокую цену». Цена была так высока, что он невозмутимо ее «понизил», лишь бы избежать брака с той, которую выбрал ему сам император. Барятинский просто отдал брату свое состояние, дабы перестать быть завидным женихом — военная служба на Кавказе была для него желаннее.

    Место, где стоит дом, купила мать Барятинского. Прежних хозяев побудила продать свой каменный особняк страшная трагедия 26 апреля 1836 года: в день свадьбы был убит ударом кинжала их сын. И причина убийства была такой, что император смягчил наказание убийце.

    Фото: citywalls.ru/
    ПоделитьсяПоделиться

    Начало экскурсии «В неказистый особняк с Натальей Костициной» 13 ноября в 15:00. Подробности на сайте ДК Лурье.

    Александра Шеромова

    Фото: citywalls.ru/
    Фото: citywalls.ru/

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close