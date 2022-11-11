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    Девять человек заработали на «мертвых душах» в Москве 60 млн рублей

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    Сотрудники полиции Москвы в ходе операции не только в столице, но и в Краснодарском крае, и в Республике Крым задержали подозреваемых в кражах со счетов умерших людей.

    Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк 11 ноября, участники группы незаконно получали информацию и ключи доступа к личным кабинетам мобильных банков скончавшихся москвичей. После чего по цепочке переводили эти средства на подконтрольные счета.

    Всего таким образом злоумышленники обчистили 50 счетов на 60 млн рублей.

    В ходе обысков у подозреваемых крупных сумм не нашли, а изъяли базу данных с реквизитами счетов умерших граждан, россыпь банковских карт, два десятка мобильных телефонов и симки к ним.

    Семеро участников проходят фигурантами уголовных дел по кражам, и они арестованы. Еще двоим инкриминируется «незаконное получение и разглашение банковской тайны». Они отпущены на подписку о невыезде.

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