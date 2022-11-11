Девять человек заработали на «мертвых душах» в Москве 60 млн рублей

Сотрудники полиции Москвы в ходе операции не только в столице, но и в Краснодарском крае, и в Республике Крым задержали подозреваемых в кражах со счетов умерших людей.



Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк 11 ноября, участники группы незаконно получали информацию и ключи доступа к личным кабинетам мобильных банков скончавшихся москвичей. После чего по цепочке переводили эти средства на подконтрольные счета.



Всего таким образом злоумышленники обчистили 50 счетов на 60 млн рублей.

