В троллейбусе Петербурга заметили безбилетника. У него крылья и клюв

Необычного пассажира заприметили утром в пятницу в петербургском троллейбусе. Из сумки горожанки выглядывал селезень, который увлечённо следил, что происходит за окном.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Пернатый не произносил ни звука и не пытался выбраться на волю. Эту сцену 11 ноября наблюдал фотограф «Фонтанки» в троллейбусе № 15.
Ранее птиц уже замечали в общественном транспорте города. Например, в июле 2019 года по вагону подземки бродил селезень на привязи, рядом была хозяйка. Горожане рассказывали, что таким способом женщина собирает милостыню.