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    В троллейбусе Петербурга заметили безбилетника. У него крылья и клюв

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    Необычного пассажира заприметили утром в пятницу в петербургском троллейбусе. Из сумки горожанки выглядывал селезень, который увлечённо следил, что происходит за окном.

    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    Пернатый не произносил ни звука и не пытался выбраться на волю. Эту сцену 11 ноября наблюдал фотограф «Фонтанки» в троллейбусе № 15.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Ранее птиц уже замечали в общественном транспорте города. Например, в июле 2019 года по вагону подземки бродил селезень на привязи, рядом была хозяйка. Горожане рассказывали, что таким способом женщина собирает милостыню.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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