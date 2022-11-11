Упрямец на «Лансере» исколесил пол-Васильевского с полицией на хвосте, и пули его не останавливали

В Василеостровском районе Петербурга ночью 11 ноября шумно гоняли нарушителя.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, в 1:40 на Малом проспекте В.О. был остановлен «Митсубиши Лансер» за проезд на красный сигнал светофора. На водителя, 27-летнего мужчину, составлены протоколы об административных нарушениях по шести статьям: 19.3; 12.26; 12.25; 12.12, ч. 1; 12.37, ч. 2; 12.3, ч. 2, КоАП РФ (проезд на красный, неостановка по требованию, отсутствие документов, отказ от медосвидетельствования). Видео погони на улице Кораблестроителей публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
По данным «Мегаполиса», в 1:40 «Мицубиши Лансер» с пермскими номерами проскочил на красный перекресток Наличной улицы и Малого. Сотрудники ППС пустились в погоню, на подмогу пришел экипаж ДПС. Гнали по Малому, улицам Нахимова, Кораблестроителей, Уральской, 8–9-й линиям. На Уральской один из инспекторов решил стрелять: предупредительный выстрел вверх и пять по колесам. Пули попали в задние колесо, дверь и крыло, но водитель продолжал жать на газ. Остановили его только на 9-й линии, 6. Оказалось, что ему 27 лет, живёт неподалёку, на Кораблестроителей, документов не имеет и проходить медосвидетельствование не желает.
По данным «Дорожного инспектора», в салоне помимо водителя-иркутянина были два пассажира, выглядевшие нетрезвыми. Их доставили в отдел полиции за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ). Автомобиль увезли на спецстоянку.