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    На всем Западном скоростном диаметре появилась сеть LTE

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    На Западном скоростном диаметре завершен очередной этап строительства телекоммуникационной инфраструктуры, сообщили в «МегаФоне». Теперь абоненты компании могут пользоваться сетью LTE на Западном скоростном диаметре (ЗСД) с передачей данных до 70 Мбит/с.

    Фото: Shuttestock.com
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    «ЗСД — одна из ключевых автодорог Петербурга. В среднем суточный поток по скоростной магистрали составляет порядка 300 тысяч транзакций, и этот трафик неизменно растет с запуском новых транспортных развязок, — отмечает Владимир Бакалов, директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. — Введенные в эксплуатацию объекты связи закрыли белые пятна на маршруте и предоставили автолюбителям устойчивое интернет-соединение».

    Ранее, в 2020 году оператор построил порядка 100 базовых станций на трассе М11 «Нева» и покрыл сетью 4G около 680 км пути от Москвы до Санкт-Петербурга. Начиная с 2021 года компания ведет работы по строительству и модернизации базовых станций на трассе М4 «Дон». По завершении проекта автомобилистам будет доступен высокоскоростной интернет на всех участках трассы протяженностью 1 543 км и в ближайших к автомагистрали населенных пунктах.

    Фото: Shuttestock.com

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