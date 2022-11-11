Tele2 подал в суд на шведскую Ericsson из-за отказа поставить оборудование в Россию

Шведская компания Ericsson получила первый судебный иск из-за отказа поставлять в Россию телекомоборудование, сообщает газета «Ведомости» 11 ноября. Заявление в Арбитражный суд Москвы подал сотовый оператор Tele2. Сумма требований в картотеке арбитражных дел не указана.



Как пояснили изданию в Tele2, в качестве соответчика по делу выступает российская компания «Сател ТВК», которая поставляла оператору оборудование Ericsson. Телекоммуникационная компания подала иск из-за отказа партнеров исполнять обязательства по поставкам оборудования.

