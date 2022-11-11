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    Посмотрите, какой он аккуратный. Толстенький бобёр Аристарх начинает день с полезной морковки

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    В Ленинградском зоопарке показали спокойный завтрак упитанного бобра Аристарха. Грызун аккуратно перебирал в лапках яркую морковку и не менее осторожно откусывал от неё крохотные кусочки.

    Ленинградский зоопарк

    «Пусть эта пятница будет так же прекрасна, как тихий и спокойный завтрак толстенького бобра Аристарха», — рассказали 11 ноября в Telegram-канале зверинца.

    По словам работников зоопарка, застать животное за едой, да ещё и поймать это на камеру — редко выполнимая и сложная задача, которую можно сравнить со шпионской миссией.

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