Посмотрите, какой он аккуратный. Толстенький бобёр Аристарх начинает день с полезной морковки

В Ленинградском зоопарке показали спокойный завтрак упитанного бобра Аристарха. Грызун аккуратно перебирал в лапках яркую морковку и не менее осторожно откусывал от неё крохотные кусочки.

«Пусть эта пятница будет так же прекрасна, как тихий и спокойный завтрак толстенького бобра Аристарха», — рассказали 11 ноября в Telegram-канале зверинца.



По словам работников зоопарка, застать животное за едой, да ещё и поймать это на камеру — редко выполнимая и сложная задача, которую можно сравнить со шпионской миссией.

